So sehen die Klimaexperten aus: Herr Hitz, Frau Sturm und Herr Nass. Für sie ist klar: Der Klimawandel kostet jede Menge Geld. Herr Hitz erklärt: „In Zukunft wird es in vielen Regionen der Welt noch heißer werden.“ Das wird zu einem Problem für die Bauern, denn wenn es öfters heiß wird, vertrocknen viele Pflanzen, und die Ernte fällt aus. Die Bauern in den betroffenen Regionen verdienen dann kein Geld mehr. Lebensmittel müssten beispielsweise aus weniger heißen Regionen dort hingebracht werden. Das kostet Geld.



Auch Frau Sturm ist besorgt: „An einigen Orten der Welt kommt es durch den Klimawandel zu besonders heftigen Stürmen.“ Diese Stürme richten oft große Schäden an. Sie verwüsten Städte und Dörfer. Das alles wieder aufzubauen, kostet auch sehr viel Geld.



Herr Nass ergänzt: „Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel langsam immer weiter an.“ Dadurch kann es zu noch mehr Überflutungen oder Hochwasser kommen. Um sich dagegen zu schützen, müssen an einigen Orten höhere Deiche gebaut werden – auch das verursacht hohe Kosten. Also Klimaexperten und -expertinnen beobachten genau, welche Folgen der Klimawandel hat, und sie sind sicher, dass diese in Zukunft sehr viel Geld kosten werden.