Interview mit Roboterforscher



Wie heißt du, und wie alt bist du?

Mein Name ist Samir Haddadin. Die Frage hätte ich gerne letztes Jahr beantwortet. Da war ich noch 39.



Was machst du als Superjob?

Also ich erforsche Roboter und künstliche Intelligenz und bin Professor an der technischen Uni München.



Okay, und das heißt jetzt konkret?

Das heißt, ich entwickle Roboter. Ich mache sie schlau über Algorithmen.



Wie würde ein Kinotrailer für deinen Beruf aussehen?

Ihr habt doch Ironman geschaut. Das ist mein Beruf.



Wie bist du auf deinen Job gekommen?

Ich war immer schon sehr interessiert an der Wissenschaft. Ich habe dann irgendwann auf einer Industriemesse eine Roboterhand gesehen, und dann dachte ich mir: „Das ist ja ein superspannendes Gebiet.“



Wie würdest du deinen Arbeitsalltag in drei Worten beschreiben?

Jeden. Tag. Anders. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.



Auf welchen Gegenstand kannst du auf deiner Arbeit nicht verzichten?

Sag doch mal Hallo (Gami). Hallo.

Da sieht man (Gamis) künstliche Intelligenz, könnte man sagen.



Woher die Faszination für Roboter?

Um Roboter zu entwickeln, muss man sehr gut verstehen, wieso der Mensch so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist. Wieso er so smart ist, so lernfähig und das in Technologie übertragen.



Okay und Maschinenintelligenz?

Maschinenintelligenz ist im Prinzip die Suche nach Methoden und Softwarealgorithmen, die intelligentes Verhalten erzeugen.



Was macht deinen Job super?

Weil ich jeden Tag neugierig sein darf und ich auch noch dafür bezahlt werde.



Roboter übernehmen mal die Weltherrschaft – realistisch?

Nein, ich habe es versucht. Es hat nicht geklappt. Das müsst ihr schon übernehmen.



Kann ein Roboter deinen Job machen?

Never ever.



Wo steckt deine Forschung überall drin?

In ganz vielen Sachen. Also natürlich nicht nur in Robotern. Auch in Drohnen, in mehr und mehr autonomen Systemen.



Woran arbeitest du aktuell?

Vor allen Dingen an Robotern, die älteren Menschen helfen sollen, selbstständig zu leben.

(Ja komm mal her, kannst du herkommen. Hier ist (Gami). Sehr gut. Da sind die Augen, da ist das Sehen, da sind die Mikrofone, da ist noch eine Kamera. Die Arme sind nachgiebig. Die kann man so anfassen. Das spürt der alles und fährt hier rum und... Oh, da ruft jemand an.)



Was liebst du an deinem Job?

Alles, bis auf die Bürokratie.



Wofür braucht es deinen Job?

Das habe ich nun hoffentlich klar gemacht, oder? Oder? Oder?



Wie lange hast du studiert?

Das weiß ich gar nicht mehr - Regelstudienzeit so was. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel studiert. Das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber ich habe immer nur die Nacht vor der Prüfung gelernt, das war das einzige. Aber ich hatte ein paar Kurse, die waren superspannend. Und da habe ich auch wirklich für gelernt. Was mich wahnsinnig interessiert hat, das nennt sich Regelungstechnik. Dann habe ich maschinelles Lernen sehr viel gelernt und Robotik natürlich.



Was muss ich gut können, um deinen Job zu machen?

Sehr viel Kreativität, sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Mathematik, sehr viel Affinität für Technologie.



Lieblingsfach in der Schule?

Biologie.