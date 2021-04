Das Pleistozän dauerte fast 2,5 Millionen Jahre. Damals waren Nord- und Südamerika noch nicht miteinander verbunden, und das Klima war noch warm. Durch die Kontinentaldrift bewegten sich diese beiden Landmassen immer weiter aufeinander zu.



Langsam entstand eine Landbrücke, die sich vor 2,6 Millionen Jahren endgültig schloss: das heutige Zentralamerika. Die Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik wurde unterbrochen. Dadurch verstärkte sich der Golfstrom. Er führte große Mengen warmes Wasser in den Norden. Dieses verdunstete an der Meeresoberfläche. Winde trieben die entstandene Feuchtigkeit aufs Land. Häufige Niederschläge führten dazu, dass mehr Süßwasser über große Flüsse ins kalte Nordpolarmeer floss und dessen Salzwasser verdünnte.



Der Ozean fror aufgrund des geringeren Salzgehaltes zu und wurde von einer immer größer werdenden Eisschicht bedeckt. Das Eis auf dem Meer reflektierte das Licht und die Wärme der Sonne in den Weltraum. Das Wasser unter dem Meereis konnte sich nicht mehr erwärmen. So kühlte das Klima auf der Erde ab.



Schließlich erreichte auch noch die Neigung der Erdachse zur Sonne ihren Höhepunkt - ein Phänomen, das alle 41.000 Jahre auftritt. Dadurch fielen die Sonnenstrahlen in einem flacheren Winkel auf die Erde, und weniger Energie erreichte ihre Oberfläche. Die Temperaturen sanken weiter. Auch an Land bildeten sich nun in denjenigen Regionen, in denen im Sommer weniger Schnee schmolz als im Winter fiel, riesige Eiskappen. In diesen Gletschern war sehr viel Wasser gebunden. Der Meeresspiegel sank um bis zu 120 Meter. Das Klima war kalt und trocken. Das letzte Eiszeitalter endete erst vor 11.700 Jahren.