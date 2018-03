Häufig fiel wegen der Grippe sogar der Unterricht aus, weil Lehrer krank waren. Auch in vielen Arztpraxen saßen viel mehr Menschen im Wartezimmer als sonst. Nicht alle, die in diesem Winter krank waren oder sind, haben eine Grippe. Auch eine Erkältung kann den Körper schwächen. Was der Unterschied zwischen einer Grippe und einer Erkältung ist, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.