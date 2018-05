Eine Atomwaffe wird getestet. Quelle: dpa

Wenn eine Atombombe explodiert, dann ist die Explosion viel größer und viel stärker als bei den meisten anderen Waffen. Atomwaffen sind deshalb so gefährlich, weil sie mit nur einer Explosion ein riesiges Gebiet für lange Zeit zerstören und viele tausend Menschen dabei töten können. Die zerstörerische Kraft der Explosion breitet sich in einer riesigen Feuerwolke aus. Die ist dabei so schnell wie ein ICE auf Höchstgeschwindigkeit. In den Stunden nach der Explosion wird die Feuerwolke zwar langsamer, zieht aber noch weiter und richtet noch mehr Schäden an.