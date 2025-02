logo!: Die Superkräfte der Bärtierchen

Ihr habt sie wahrscheinlich noch nie gesehen - dabei sind sie die Superhelden des Planeten! Und sie leben mitten unter uns - fast überall auf der Welt. Allerdings sind sie eben so winzig, dass man sie kaum erkennen kann - Bärtierchen. Forscher und Forscherinnen nehmen die Tiere seit einiger Zeit genauer unter die Lupe, oder besser: unter das Mikroskop. Dabei fanden sie heraus: Die Winzlinge haben echte Superkräfte.

Bärtierchen sind ein eigener Tierstamm. genauso wie zum Beispiel Gliedertiere, zu denen auch Insekten und Spinnentiere gehören. Ein anderer Stamm sind Wirbeltiere, denen Säugetiere, Fische und Vögel zugeordnet sind. Die Bärtierchen mit ihren mehr als 1.000 Arten sind aber weder Glieder- noch Wirbeltiere, sondern eben was ganz eigenes.

Bärtierchen haben echte Superkräfte! Quelle: Imago/blickwinkel

Was an Bärtierchen viel geforscht wird

Bärtierchen werden auch Tardigrada genannt. Das ist lateinisch und bedeutet so was wie langsam schreitend. Mit ihren acht kleinen Füßen tapsen sie durch Wasser oder Wassertropfen. Stark vergrößert sehen sie dabei ein wenig wie Gummibärchen aus. Im Wasser ernähren sie sich vor allem von Würmern und Bakterien, haben Fachleute herausgefunden. Diese bohren sie mit ihrem Mundwerkzeug an und schlürfen sie aus. Klingt nicht sehr appetitlich, kommen wir lieber zu den Superkräften ...

Die sind nämlich dringend gebraucht, wenn die Umgebung der Bärtierchen austrocknet. Dann pressen die Tiere fast ihre ganze Flüssigkeit aus dem Körper. So verwandeln sie sich in Tönnchen. Als solche können sie jahrelang überleben, sich vom Wind forttragen lassen und auf Zeiten mit mehr Wasser warten. Später erwachen sie wieder zum Leben in ihrer Gummibärchen-Form.

Diese Fähigkeit macht die Tiere so spannend für Forschende - sie wollen wissen, was die Tierchen so robust macht und ob man dieses Wissen vielleicht in der Medizin für Menschen anwenden kann. Inzwischen weiß man: Den Tieren kann weder große Hitze noch Frost etwas anhaben. Geht an ihren Körpern etwas kaputt, reparieren sie es sofort. Sogar ins Weltall hat man sie geschickt ohne erkennbare Probleme.