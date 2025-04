Bayerns Schulstreit: Zehntausende gegen überraschende Tests!

Vielleicht kennt ihr das. Die Stunde hat begonnen, plötzlich heißt es: "Stifte raus, wir schreiben einen Test." Keine Ankündigung, keine Vorbereitung, einfach so. Eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen in Bayern finden das super unfair und wollen das ändern. Unterstützt werden sie dabei auch von vielen Eltern. Um ein Zeichen zu setzen, demonstrierten am Sonntag etwa 500 Menschen in München mit ihnen. Wie seht ihr das? Schreibt uns unten!