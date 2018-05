Frank-Walter Steinmeier wurde am 5. Januar 1956 in Detmold in Nordrhein-Westfalen geboren. Als Schüler spielte Frank-Walter Steinmeier gerne Fußball. Zwei Jahre nach seinem Abitur begann er Rechtswissenschaft zu studieren. In seinem Studium beschäftigte er sich also viel mit Gesetzen. Später studierte er zusätzlich noch Politikwissenschaft. Jetzt lebt er mit seiner Frau Elke in Berlin. Sie haben eine erwachsene Tochter.