Angezündete Autos, geplünderte Geschäfte, Proteste, die zu Krawallen werden - was ist da los in Frankreich? In de Vorstädten von Paris, aber auch in anderen Städten wie Marseille und Lyon gehen seit Dienstag tausende Menschen auf die Straße - und das zum Teil alles andere als friedlich: Es wurden Feuerwerkskörper auf Polizisten und Polizistinnen geworfen, Straßen mit Barrikaden blockiert - allein Freitagnacht wurden 1.300 Menschen festgenommen. Ein trauriger Rekord der vergangenen Tage - die Proteste weiten sich immer weiter aus. Woher kommt all diese Wut?