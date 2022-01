Um alles Schlechte aus dem vergangenen Jahr loszuwerden, fegt man in China die ganze Wohnung. Aber Achtung: Gekehrt werden darf nur an den Tagen vor Neujahr. Die ersten drei Tage, nachdem das neue Jahr begonnen hat, ist Kehren der Tradition nach streng verboten. Denn sonst fegt man das Glück des neuen Jahres direkt wieder nach draußen!

Wer in diesen Tagen doch mal ganz dringend sauber machen muss, sollte den Dreck in einer Ecke des Hauses sammeln und ihn erst am vierten Tag nach Neujahr nach draußen bringen.



Nach dem chinesischen Kalender beginnt das neue Jahr etwas später als bei uns, nämlich im Februar.