Klingelnde Handys, heimliche Fotos: Vielen Lehrerinnen und Lehrer in Großbritannien geht das ganz schön auf die Nerven. Sie fordern deshalb, Handys an Schulen komplett zu verbieten, auch in den Pausen.

Der Lehrerverband in Deutschland ist gegen so ein generelles Handyverbot. Aber was spricht dafür und was dagegen?