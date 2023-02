Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, so genannten "Supercomputern", könnte man Krebs schneller und kostengünstiger bestimmen. Der Computer untersucht den Krebs ganz genau und gleicht ihn mit Millionen Informationen ab, die er über Krebs abgespeichert hat. So kann er genau sagen, um was für einen Krebs es sich handelt - und welche Zusammensetzung an Stoffen am allerbesten gegen ihn hilft. So könnten ganz spezielle, sehr wirksame Behandlungen gefunden werden.



Künstliche Intelligenz wird bereits in der Krebstherapie getestet und wird bald noch mehr zum Einsatz kommen.