Das Bild, wo ihn Fußball-Legende Lionel Messi badet, macht gerade ziemlich auf Social Media die Runde. Es wurde 2007 für einen Wohltätigkeitskalender aufgenommen. Okay, auf dem Badewannen-Bild hat Lamine Yamal noch nicht Fußball gespielt - fünf Jahre später fing er allerdings schon damit an, und zwar in der Jugendakademie des FC Barcelona. Ab da durchlief er alle Altersklassen etwas schneller - mit 13 spielte er schon in der U16 und so weiter. Mit 15 wurde er der jüngste Spieler des FC Barcelona in der spanischen La Liga und mit 16 wurde er zum jüngsten spanischen Nationalspieler aller Zeiten. An der Schule nimmt er während der EM per Online-Unterricht teil und hat im Trainingscamp auch seine Prüfungen für das Schuljahr bestanden.