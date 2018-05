Blumen zum Muttertag Quelle: clipdealer

In Deutschland gibt es den Muttertag seit 1923, also seit mehr als 90 Jahren. Viele sagen, dass es nur eine Erfindung der Blumenläden sei, denn die verdienen am Muttertag richtig viel Geld. Die Blumen kosten an diesem Tag oft viel mehr als an anderen Tagen. Wer keine teuren Blumen kaufen will, kann seiner Mutter aber auch eine andere Freude machen: Über ein gebasteltes Geschenk, einen selbstgebackenen Kuchen oder ein schönen Ausflug mit der Familie freuen sich die meisten Mütter sicher mindestens genauso.