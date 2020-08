Noch immer Streiks und Proteste in Belarus

Viele Menschen in Belarus, aber auch in anderen Ländern, haben Lukaschenko in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert. Er denke vor allem an seinen eigenen Vorteil und nicht an die Menschen im Land. Außerdem könnten die Menschen in Belarus nicht immer frei ihre Meinung sagen und hätten kaum ein Mitspracherecht, was in dem Land passiert. Viele kämen ins Gefängnis, wenn sie Lukaschenko und seine Regierung kritisieren. Außerdem wäre es an der Zeit für einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. In den meisten europäischen Ländern dürfen Präsidenten gar nicht so lange an der Macht bleiben.