Neben der Armut ist AIDS eines der Hauptprobleme Afrikas. Besonders in der Mitte und im Süden leiden viele Menschen an dieser gefährlichen Krankheit. In Swasiland, einem Staat im Süden des Kontinents, ist mittlerweile mehr als jeder Dritte daran erkrankt. Jeden Tag stecken sich weitere Menschen an. Viele Infizierte haben nicht einmal genug Geld, um sich Medikamente zu kaufen.