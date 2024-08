Warum genau es auf einmal so viele Quallen gibt, ist nicht ganz klar. Klar ist aber, dass die enorme Hitze in Italien zur massenhaften Vermehrung beiträgt. In tropischen Gewässern fühlen sich die apfelgroßen Tiere am wohlsten - und mit bis zu 30 Grad ist das Meer in Italien so warm geworden wie in den Tropen. Die Quallen sind auch nicht das einzige schleimige Problem, das die Hitze mit sich bringt - auch Algen vermehren sich massenweise.