So sah das Zeichen der RAF aus. Quelle: pr

RAF ist die Abkürzung für Rote Armee Fraktion. Die Mitglieder dieser Gruppe führten vor allem in den 1970er und 1980er Jahren einen bewaffneten Kampf gegen alle, die in Deutschland etwas zu sagen hatten. Deshalb hat sich die RAF auch Armee genannt. Die RAF wurde in einer Zeit gegründet, als viele junge Menschen mit dem Leben in Deutschland unzufrieden waren. Es gab damals große Demonstrationen. Viele Studenten protestierten gegen zu starre Regeln und Gesetze. Sie wollten, dass sich in Deutschland etwas änderte. Die meisten Demonstranten waren friedlich.