Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad in Iran beerdigt worden. Zehntausende Menschen haben den Sarg begleitet, schon seit Tagen trauern seine Anhänger um ihn - der Mittwoch war sogar zum arbeitsfreien Tag in Iran erklärt worden. Präsident Raisi war am Sonntag bei schlechtem Wetter mit einem Hubschrauber abgestürzt. Unter den anderen sieben Opfern waren der iranische Außenminister, der Chef von Raisis Sicherheitsteam und ein Imam.