logo!: Santorini: Hier bebt die Erde!

Traumstrände, klares Wasser, weiß-blau bemalte Häuser an Felshängen: Eigentlich siehtaus wie eine Ferieninsel aus dem Bilderbuch. Doch seit Ende Januar wurden auf der griechischen Insel gezählt. Erdbeben-Fachleute befürchten, dass das in den kommenden Tagen und Wochen so weitergehen könnte -

Wie es für die Menschen dort weitergeht

Wegen der heftigen Beben waren die Schulen auf Santorini geschlossen . Das wird in der kommenden Woche so bleiben - auch auf den umliegenden Inseln.

Tausende Menschen, auch Touristinnen und Touristen, haben die Insel bereits verlassen. Einige der Einheimischen bekommen Hilfe in der griechischen Hauptstadt Athen: Dort wurden viele Holzhäuser in einem Sommerlager geöffnet. So können diejenigen, die keine Verwandten oder wenig Geld haben, in der Zwischenzeit eine Bleibe finden - und alle gemeinsam hoffen, dass die Erdbeben bald enden ...