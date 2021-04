Quelle: imago/Nature Picture Library

Fast der gesamte Sauerstoff in unserer Atemluft stammt von Pflanzen. Sie stellen Sauerstoff her und geben ihn an die Luft ab. Ein ausgewachsener Baum kann jeden Tag so viel Sauerstoff liefern, wie 50 Menschen zum Atmen brauchen.

Logisch, dass draußen "an der frischen Luft", wo die Bäume stehen, oft auch mehr Sauerstoff in der Atemluft ist, als drinnen in stickigen Räumen.