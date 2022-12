Algorithmen sorgen dafür, dass man nur sieht, was einen interessiert. Was einen nicht interessiert, bleibt verborgen. Man lernt also im Prinzip wenig Neues kennen. Das kann dazu führen, dass man in einer Art Blase lebt. In etwa so, als hätte man jeden Tag nur sein Lieblingsfach in der Schule und würde ansonsten nichts mehr lernen. Aber das würde einen auf Dauer ja nicht gerade schlauer machen.