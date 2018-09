Ein Parteitag in der KPdSU Quelle: dpa

Gegründet wurde die Sowjetunion 1918 nach einer Revolution, einem Aufstand gegen die russische Regierung. Bis dahin war Russland eine Monarchie unter der Herrschaft von Zar Nikolaus II. (dem Zweiten). Ein Zar ist so etwas wie ein Kaiser oder König. Nach der Revolution übernahmen die Sowjets die Macht.



In der Sowjetunion gab es nur eine Partei: die KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjetunion). Die bestimmte über alles, was im Land passierte. Sie legte fest, was die Schulen unterrichteten, wer welchen Beruf erlernte und was Forscher erforschten. Den Bauern wurde vorgeschrieben, welche Pflanzen sie anzubauen hatten. Auch über die Wirtschaft hatte die Partei das Sagen.