Im Moment ist es so, dass diejenigen, die Organe spenden wollen, etwas Arbeit damit haben. Sie müssen sich einen Ausweis besorgen, ihn ausfüllen und dem Ganzen zustimmen.



Ein anderer Vorschlag ist, das alles umzudrehen - dass also die Leute, die gegen eine Organspende sind, etwas Arbeit haben. Und zwar so: Jeder Mensch ab 16 Jahren in Deutschland wäre automatisch Organspender oder -spenderin. Nur wer das nicht möchte, müsste dem widersprechen. Die Befürworter dieser Idee gehen davon aus, dass es dadurch mehr Organspenden in Deutschland geben könnte.