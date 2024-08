Jetzt hat sich Taylor Swift zu den abgesagten Konzerten geäußert! Für viele Fans war es ein Riesenschock: Zwei Wochen ist es jetzt her, dass alle drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt - wegen Terrorgefahr! Die Polizei hatte zwei mutmaßliche Terroristen in Österreich festgenommen. Einer von ihnen gilt als Anhänger der Terrorgruppe "Islamischer Staat", kurz IS. Er hatte nach Erkenntnissen der Polizei geplant, bei einem der Taylor-Swift-Konzerte vor dem Stadion einen Anschlag zu verüben. Taylor Swift sagte dazu erstmal: nichts. Der Superstar hat sich jetzt mit einer langen und emotionalen Instagram-Nachricht an die Fans gewendet und erklärt wie "niederschmetternd" die Absage gewesen sei: