Da Zecken nicht sofort zustechen, sondern auf der Suche nach einer geeigneten Stichstelle auf dem Körper und der Kleidung umher laufen, können sie durch gründliches Absuchen bereits vor dem Stechen entfernt werden.



Zecken suchen sich möglichst geschützte Stellen am Körper aus, damit sie nicht herausgerissen werden können. Zu ihren Lieblings-Verstecken gehören warme und weiche Hautstellen. Oft tummeln sie sich am Kopf, am Haaransatz oder hinter den Ohren. Auch am Hals, unter den Achseln, in der Ellenbeuge, dem Bauchnabel oder in den Kniekehlen fühlen sie sich wohl. Eng anliegende Kleidung wird von der Zecke als besonders sicherer Ort wahrgenommen und so stechen sie im Hüftbereich, wo der Hosenbund aufliegt oder unter der Armbanduhr am Handgelenk.