Die gute Nachricht: Es sieht nicht so aus, als würde sie auf die Hauptstraße in der Nähe fließen. Ein kleiner Fischerort, der nicht weit vom Ausbruch entfernt ist, wurde rechtzeitig evakuiert. Die meisten Menschen sind aber sowieso schon längst nicht mehr vor Ort.

Denn: In den letzten neun Monaten, also seit Dezember, gab es dort schon sechs Ausbrüche! Und das wird höchstwahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein. Forschende vermuten nämlich, dass das erst der Anfang einer ganzen Serie von Vulkanausbrüchen war, die zehn oder sogar hundert Jahre dauern könnte. Island muss sich also auf viele kleine Vulkanausbrüche einstellen.