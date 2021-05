Ein weiterer Kritikpunkt: Manche Kryptowährungen sind nicht besonders umweltfreundlich. Weil es die Währungen nur digital, also im Internet gibt, braucht man dafür extra Computer. Aber nicht solche Computer, wie ihr sie bei euch zuhause stehen habt, sondern so etwas wie Supercomputer. Diese Computer müssen nämlich extrem viel leisten, dass heißt eine ganze Menge Daten in kurzer Zeit verarbeiten. Und dafür brauchen diese Computer sehr viel Strom. Strom wird aber oft noch auf umweltschädliche Art und Weise erzeugt, zum Beispiel in Kohlekraftwerken. Es ist also ein bisschen um die Ecke gedacht- aber Kritiker sind der Meinung, dass Kryptowährungen aus diesem Grund auch schädlich sind für die Umwelt.