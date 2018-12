Experten diskutieren schon lange darüber, warum manche Menschen nicht integriert sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Manche wollen eben auch in Deutschland so leben wie in dem Land, aus dem sie kommen. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Menschen in Deutschland ausgegrenzt werden. Die Experten fordern, dass das nicht mehr passiert. In Zukunft sollen möglichst viele Menschen die Chance bekommen, sich in Deutschland zuhause zu fühlen.