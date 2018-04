So hat Martin Luther ausgesehen. Quelle: imago

Bis vor 500 Jahren gab es im Christentum nur die katholische Kirche. Dort war es üblich, sogenannte Ablassbriefe an die gläubigen Katholiken zu verkaufen. Wer so einen Brief kaufte, dem wurde versprochen, dass ihm alle schlechten Taten vergeben würden und dass er in den Himmel käme. So verdiente die katholische Kirche viel Geld. Der deutsche Mönch Martin Luther war darüber sehr empört.



Diese Ablassbriefe waren nur eines von vielen Dingen, die Martin Luther an der katholischen Kirche störten. Martin Luther wollte die Kirche erneuern - man sagt dazu auch "reformieren". Seine Ideen schrieb er auf eine lange Liste. Diese nagelte er am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche von Wittenberg. Doch was er da vorschlug, gefiel den katholischen Kirchenchefs überhaupt nicht: Sie wollten Martin Luther dafür bestrafen.