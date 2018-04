Ein Mädchen vor einer Krippe Quelle: ZDF

Während sich in Deutschland die Familie an Heiligabend meist um den Weihnachtsbaum versammelt, steht in Italien oft eine prächtige Krippe im Mittelpunkt. Die Figuren zeigen meist Josef und Maria mit dem Jesuskind im Stall. Oft sind Ochse und Esel dabei oder die Heiligen Drei Könige. In Italien wird Weihnachten übrigens vor allem am 25. Dezember gefeiert. Das ist in vielen Ländern so, zum Beispiel auch in Frankreich und Spanien.