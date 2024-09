Fast sechs Millionen Menschen haben sich seine Show am Samstagabend angeschaut.

Quelle: Willi Weber/RTL/dpa

Wenn ihr jetzt wissen wollt, wer dieser Mann ist und warum viele Erwachsene ihn so feiern - dann seid ihr hier genau richtig!



Es war die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen am Samstagabend: Stefan Raabs Boxkampf gegen die Boxlegende Regina Halmich. Doch das Boxen rückte ziemlich schnell in den Hintergrund, als der 57-Jährige ankündigte, dass er in Zukunft wieder Shows machen will.