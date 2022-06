Was viele von euch vielleicht nicht wussten: Mini-Erdbeben gibt es mehrere hundert Mal am Tag, auch bei uns in Deutschland. Die sind aber so leicht, dass wir sie gar nicht mitbekommen. So richtig schwere Erdbeben kommen meist direkt an den Grenzen der Erdplatten vor - das heißt, sie ereignen sich oft in ganz bestimmten Gegenden und Ländern. Dort können sie große Zerstörung anrichten und das hat verschiedene Gründe:



Viele Gegenden, in denen solche starken Erdbeben vorkommen, sind sehr dicht besiedelt. Das heißt, gerade dort leben sehr viele Menschen sehr eng zusammen. Selbst bei mittelstarken Erdbeben sind deshalb in einem kleinen Umkreis viele Menschen betroffen.

In einigen Erdbebengebieten leben die Menschen außerdem in Häusern, die nicht sehr stabil sind - das heißt, sie sind aus Materialien gebaut, die bei einem Erdbeben sehr leicht zusammenbrechen. Dadurch werden immer wieder viele Menschen verletzt oder sogar getötet.

Oft sind es aber auch gar nicht die Beben selbst, die so eine große Zerstörung anrichten, sondern das, was die Beben auslösen: Riesige Flutwellen, die sogenannten Tsunamis, werden beispielsweise durch heftige Seebeben, also Erdbeben im Meer, ausgelöst. Die Tsunamis rollen dann auf die Küste zu und sorgen an Land für heftige Überschwemmungen.