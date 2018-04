Wie entsteht ein Taifun?

Denn wenn im Spätsommer das Meer von den heißen Sommermonaten aufgeheizt ist, verdunstet sehr viel Meerwasser. Das heißt, dass Wassertröpfchen in großen Dampfwolken in die Luft aufsteigen. Beim Verdunsten strömt von allen Seiten Luft nach. Weil die Erde sich dreht, beginnen auch die Luftmassen, sich wie in einer Spirale zu drehen. Dabei entsteht ein riesiger Wirbel. Den mittleren Teil dieses Wirbels nennt man auch "Auge". In diesem Bereich ist es ganz ruhig, aber drumherum kreist ein gewaltiger Sturm. Erst wenn der Taifun über Festland oder kühleres Wasser kommt, geht ihm die Puste aus.