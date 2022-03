Die Geschichte des europäischen Kolonialismus begann vor etwa 500 Jahren. Damals schickten mächtige Menschen aus Europa Seefahrer in die ganze Welt, um große Gebiete zu besetzen. Nach und nach nahmen sie den dort lebenden Menschen gewaltsam ihr Land weg – und nannten diese Gebiete „Kolonien“.



In den Kolonien bauten die europäischen Machthaber große Farmen auf und zwangen die Einheimischen zur Arbeit. Die Arbeit wurde immer mehr, so dass die Machthaber beschlossen, weitere, billige Arbeitskräfte aus anderen Teilen der Welt in die Kolonien zu bringen. Von Europa aus fuhren weiße Seefahrer mit ihren Schiffen an die Westküste Afrikas. Die Schiffe waren beladen mit Stoffen, Waffen und anderen europäischen Waren. Diese Waren tauschten sie bei sogenannten Sklavenhändlern gegen Menschen ein.



Das Leben dieser Menschen war zu dieser Zeit wenig wert. Die Sklavenhändler verschleppten die Einheimischen mit Waffengewalt aus ihren Dörfern, legten sie in Ketten und brachten sie in eigens dafür gebaute Gefängnisse an die Küste. Dort wurden die versklavten Menschen schließlich zum Verkauf angeboten - Männer, Frauen und sogar Kinder. Sie besaßen keinerlei Rechte mehr und durften nicht mehr selbst über ihr Leben bestimmen. Mit den Schiffen der Europäer wurden sie dann in die Kolonien nach Nord- und Südamerika gebracht. Die Überfahrten dauerten damals mehrere Wochen.



Auf den Schiffen mussten die versklavten Menschen auf engstem Raum aneinander gekettet sitzen. So wurden Millionen von Menschen verschleppt. Sie sahen ihre Heimat nie wieder. Wer die Fahrt überlebt hatte, wurde in den Kolonien an die weißen Besitzer der Farmen weiterverkauft und mit Gewalt zur Arbeit gezwungen, ohne dafür Geld zu bekommen. Die versklavten Menschen mussten zum Beispiel Zuckerrohr und auch Kaffeebohnen ernten. Viele der in den Kolonien hergestellten oder geernteten Waren wurden nach Europa gebracht und dort verkauft. Dieser Handel machte viele Menschen in Europa sehr, sehr reich.