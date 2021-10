MaiThink X - Die Show

Mai Thi wechselte nach ihrer Promotion in Chemie an der RWTH Aachen, der Harvard University und dem Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung zu funk. Dort baute sie seit 2016 den Wissenschaftskanal "maiLab" auf, der mehr als 1 Mio. Abonnenten erreicht.



Im Fernsehen moderierte sie als Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar von 2018 – 2020 das WDR-Wissenschaftsmagazin "Quarks" und tritt in Polittalkshows für wissenschaftliche Aufklärung auf.