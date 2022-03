Die geheime Macht der Quotenbox

Die Top 5 Fehlerquellen:



5. Rezeptionssituation wird nicht erfasst



Ob Zuschauer:innen wirklich zuschauen oder nur bei der heute-show eingeschlafen sind, misst die Quotenbox natürlich nicht.



4. Bedingungsfehler



Die Panelmitglieder müssen sich an der Box anmelden, damit sie gemessen werden. Als 2018 das Publikum des Sandmännchens genauer angeschaut (MTX17) wurde, kam raus, dass im etwa zu gleichen Teilen Kinder und ihre Eltern zugeschaut haben. So weit, so erwartbar. Das Sandmännchen läuft aber auch im mdr und da gucken etwa 370.000 Menschen zu und von denen sind 84%(!) über 50 Jahre. Eine Erklärung wäre, dass Enkel, die bei ihren Großeltern zu Besuch sind, einfach nicht eingeloggt werden.



3. Fehlinterpretation des Audience Flow



Programme werden so geplant, dass aufeinanderfolgende Sendungen möglichst gut zueinander passen, um die Zuschauer:innen von der einen in die nächste Sendung mit zu nehmen. Es kann also einfach sein, dass das Sandmännchen im mdr zwischen zwei Sendungen platziert wurde, die eher Ü50-Zuschauer ansprechen und das Sandmännchen dann einfach “weiterläuft”. Sind ja nur ein paar Minuten.



2. Äußere Faktoren werden nicht berücksichtigt



Die Beliebtheit einer Sendung ist von vielen äußeren Faktoren abhängig, die nicht berücksichtigt werden, z.B. vom Gegenprogramm, vom Wetter oder auch Wochentagen” abhängt. Und vieles mehr.



Aber wenn die Quote stimmt, dann knallen die Korken. Völlig egal, ob ne Spitzensendung abgeliefert wurde oder ob halt gerade Pandemie ist und die Leute einfach mehr zu Hause sind und auch mehr fernsehen.



1. Mediatheksaufrufe fehlen



Wer die Sendung vorab oder später in der Mediathek schaut, trägt nicht zur offiziellen TV-Quote bei. Nicht wirklich zumindest. Die Streamingaufrufe fließen erst nach acht Tagen in die Quote ein, in die sogenannten “konvergenten Nutzungsdaten” (MTX1, MTX2), in denen sie mit der Quote verrechnet werden. Medienjournalist:innen wollen aber natürlich nicht acht Tage warten, um über die Quoten zu berichten. Alle genannten Verzerrungen fallen natürlich umso mehr ins Gewicht, je kleiner die Sendung ist. Für kleinere Formate ist Quote also nicht wirklich aussagekräftig. Und für Formate mit großem Publikum ergibt sich dafür ein ganz anderes Problem aus der Quote - nämlich falsche Anreize.