MAITHINK X vom 31. Oktober 2021 mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

MTX1 Europäisches Parlament (26.03.2019). Parlament für Beendigung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit ab 2021 [Pressemeldung].

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20190321IPR32107/parlament-fur-beendigung-des-wechsels-zwischen-sommer-und-winterzeit-ab-2021



MTX2 Europäische Kommission (31.08.2018). Konsultation zur Sommerzeit: 84 Prozent der Teilnehmer sind für die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU.

https://ec.europa.eu/germany/news/20180831-konsultation-sommerzeit_de



MTX3 Europäische Kommission (2018). Commission staff working document: Public consultation on EU summertime arrangements.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018SC0406



MTX4 Deutscher Bundestag (2016). Bilanz der Sommerzeit.

https://dserver.bundestag.de/btd/18/080/1808000.pdf



MTX5 NDR (22.10.2015). Seit wann gibt es die Sommerzeit?

https://www.ndr.de/ratgeber/Seit-wann-gibt-es-die-Sommerzeit,sommerzeit6.html



MTX6 tagesschau (28.02.2020). Umweltbundesamt: 100, 120, 130 - Tempolimits gut fürs Klima. https://www.tagesschau.de/inland/tempolimit-umweltamtbundes-studie-101.html



MTX7 Umweltbundesamt (01.07.2020). Energieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren. https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren#allgemeine-entwicklung-und-einflussfaktoren



MTX8 IMSF & YouGov (2019). Zeitumstellung: Keine Mehrheit für die Sommerzeit.

https://www.deutschlands-marktforscher.de/zeitumstellung-keine-mehrheit-fuer-die-sommerzeit/



MTX9 Partch, C.L. et al. (2014). Molecular architecture of the mammalian circadian clock. Trends Cell Biol, 24(2), 90-99.

https://www.cell.com/trends/cell-biology/fulltext/S0962-8924(13)00113-X



MTX10 Ashbrook, L.H. et al. (2020), Genetics of the human circadian clock and sleep homeostat. Neuropsychopharmacol, 45(1), 45–54.

https://www.nature.com/articles/s41386-019-0476-7



MTX11 Duffy, J. et al. (2011). Sex difference in the near-24-hour intrinsic period of the human circadian timing system. Proc Natl Acad Sci USA, 108(3), 15602-15608.

https://www.pnas.org/content/108/Supplement_3/15602



MTX12 Fischer, D. et al. (2017). Chronotypes in the US – Influence of age and sex. PLoS One, 12(6), e0178782. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178782



MTX13 DAK (2017). Gesundheitsreport

https://www.dak.de/dak/bundesthemen/muedes-deutschland-schlafstoerungen-steigen-deutlich-an-2108960.html#/



MTX14 Zuraikat, F. et al. (2020). Sleep regularity and cardiometabolic health: Is variability in sleep patterns a risk factor for excess adiposity and glycemic dysregulation? Curr Diab Rep, 20(8), 1-9.

https://doi.org/10.1007/s11892-020-01324-w



MTX15 Koopman, A. et al. (2017). The association between social jetlag, the metabolic syndrome, and type 2 Diabetes Mellitus in the general population: The new Hoorn Study. J Biol Rhythms, 32(4), 359-368. https://doi.org/10.1177/0748730417713572



MTX16 Díaz-Morales, J. & Escribano, C. (2015). Social Jetlag, Academic Achievement and Cognitive Performance: Understanding Gender/Sex Differences. Chronobiol Int, 32(6), 822-31.

https://doi.org/10.3109/07420528.2015.1041599



MTX17 Haraszti, R. et al. (2014). Social Jetlag negatively correlates with Academic Performance in Undergraduates. Chronobiol Int, 31(5):603-12.

https://doi.org/10.3109/07420528.2013.879164



MTX18 Wesensten, N. (2012). Modafinil reversal of cognitive deficits during sleep loss. In: N. Wesensten (Hrsg.), Sleep Deprivation, Stimulant Medications, and Cognition, (S.58-81). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511783005.007



MTX19 Roenneberg, T. et al. (2013). Light and the human circadian clock. In A. Kramer & M. Merrow (Hrsg.), Circadian Clocks, (S.311-31). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-25950-0_13



MTX20 Roenneberg, T. et al. (2015). Human activity and rest in situ. In A. Sehgal (Hrsg.), Methods in enzymology, (S.257-83). Elsevier.

https://doi.org/10.1016/bs.mie.2014.11.028



MTX21 DIN 5034-2:2021-08. Tageslicht in Innenräumen - Teil 2: Grundlagen.

https://www.beuth.de/de/norm/din-5034-2/337708802



MTX22 LASI (2005). Handlungsanleitung zur Beleuchtung von Arbeitsstätten.

https://lasi-info.com/publikationen/lasi-veroeffentlichungen?tx_ikanoslasipublications_publications%5Baction%5D=show&tx_ikanoslasipublications_publications%5Bcontroller%5D=Publication&tx_ikanoslasipublications_publications%5Bpublication%5D=43&cHash=7fa12ed638dcc691281791e5feedef62



MTX23 Boivin, D. B. et al. (1996). Dose-response relationships for resetting of human circadian clock by light. Nature, 379(6565), 540-2.

https://doi.org/10.1038/379540a0



MTX24 Wright, K. et al. (2013). Entrainment of the Human Circadian Clock to the Natural Light-Dark Cycle. Curr Biol, 23(16), 1554-1558.

https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.06.039



MTX25 Roenneberg, T. et al. (2019). Chronotype and Social Jetlag: A (Self-) Critical Review. Biology, 8(3), 54. https://doi.org/10.1038/379540a0



MTX26 St Hilaire, M. et al. (2012). Human phase response curve to a 1 h pulse of bright white light. J Physiol, 590(13), 3035–3045.

https://dx.doi.org/10.1113%2Fjphysiol.2012.227892



MTX27 Donath, D. (16.08.2018). Zeitumstellung in Russland: Wie man es macht, macht man es falsch. tagesschau. https://www.tagesschau.de/ausland/zeitumstellung-russland-101.html



MTX28 Borisenkov, M. et al. (2016). Seven-year survey of sleep timing in Russian children and adolescents: chronic 1-h forward transition of social clock is associated with increased social jetlag and winter pattern of mood seasonality. Biol Rhythm Res, 48(1), 3-12.

https://doi.org/10.1080/09291016.2016.1223778



MTX29 Winnebeck, E. et al. (2020). Later school start times in a flexible system improve teenage sleep. Sleep, 43(6), zsz307.

https://doi.org/10.1093/sleep/zsz307



MTX30 INQA (2019). Erfolg mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen: Leitfaden für Personalverantwortliche und Geschäftsleitungen.

https://projekt-zeitreich.de/leitfaden-personalverantwortliche/



MTX31 DGAUM (2021). Gesundheitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit. AWMF. https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/002-030.html



MTX32 Vitaterna, M. (2019). Genetics of Circadian Rhythms. Neurol Clin, 37(3), 487–504. https://doi.org/10.1016/j.ncl.2019.05.002



Folgen Sozialer Jetlag:



MTXa: Banks, S. & Dinges, D.F. (2007). Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. J Clin Sleep Med, 3(5), 519–528.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1978335/



MTXb: Valdez, P. (2019). Circadian rhythms in attention. Yale J Biol Med, 92(1), 81–92.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430172/



MTXc: Goldin, A.P. et al. (2020). Interplay of chronotype and school timing predicts school performance. Nat Hum Behav, 4, 387–396.

https://www.nature.com/articles/s41562-020-0820-2



MTXd: Reutrakul, S. & van Cauter, E. (2018). Sleep influences on obesity, insulin resistance, and risk of type 2 diabetes. Metabolism, 84, 56-66.

https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(18)30063-5/



MTXe: Chatterjee, S. et al. (2017). Type 2 diabetes. Lancet, 389(10085), 2239-2251.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673617300582



MTXf: Solis-Herrera, C. et al. (2021). Pathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus. In Feingold K.R. et al. (Hrsg.), Endotext (abgerufen am 29.10.2021).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279115/



MTXg: Parameswaran, G. & Ray, D.W. (2021). Sleep, circadian rhythms, and type 2 diabetes mellitus. Clin Endocrinol. Epub ahead of print.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cen.14607