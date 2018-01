Rückenprobleme: Schempp fällt aus

Massenstart-Weltmeister Simon Schempp verzichtet beim Biathlon-Weltcup in Oberhof aufgrund hartnäckiger Rückenprobleme am Samstag auf einen Start in der Verfolgung. Auch zum Abschluss am Sonntag in der Staffel wird der Uhinger fehlen. Er ist bereits nach Hause gereist, um sich fünf Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang weiter behandeln zu lassen. Auch mit Blick auf den anstehenden Heim-Weltcup kommende Woche in Ruhpolding und danach in Antholz wird Deutschlands Nummer eins geschont.