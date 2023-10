Dirk Nowitzki ist seit seinem Karriereende 2019 mit zahlreichen Ehrungen bedacht worden: seine Trikotnummer 41 wurde in Dallas feierlich an die Hallendecke gezogen, sein Nationalmannschaftstrikot mit der 14 wird nie wieder vergeben. In seiner Wahlheimat Dallas ist eine eigene Straße in Dallas nach ihm benannt worden ("Nowitzki Way") und vor dem American Airlines Center steht seit Januar eine Nowitzki-Statue.