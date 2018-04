Kontakt zum ZDF

Besichtigungen / Führungen:

Besuchen Sie uns



Veranstaltungen / Eintrittskarten:

ZDF-Veranstaltungen mit Publikum im Überblick



Sendemitschnitte:

Das ZDF fertigt Sendemitschnitte für die private Nutzung auf Anfrage an.

Zum Kontaktformular:

www.zdf-service.de/kontakt

Telefon: +49 (0) 6131-70-19510



Anfragen von Wissenschaft und Forschung

Das ZDF unterstützt entsprechend den „Regelungen über den Zugang für Wissenschaft und Forschung zum Archivgut der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland“ die wissenschaftliche Forschung. Anfragen richten Sie bitte mit ausführlichen Informationen zu Ihrer Forschung und zu Ihren Fragestellungen an:

E-Mail: unternehmensarchiv@zdf.de

Postanschrift: ZDF, Unternehmensarchiv, 55100 Mainz