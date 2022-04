Wie sieht es bei Trans-Genen aus? Bei der klassischen Kreuzung und bei der Mutagenesezüchtung kann ich nur innerhalb derselben Art umherkreuzen. Transgene können also nur mit Trojaner-Technik oder Genome Editing eingebaut werden. Also: Wie sicher ist es, Transgene zu sich zu nehmen?



In dutzenden Fütterungsversuchen hat sich gezeigt, dass sich das BT-Toxin im Mais so verhält, wie erwartet - es ist giftig für bestimmte Schädlinge, ansonsten harmlos. Kann also bedenkenlos gegessen werden. (MTX12)



Wie sieht es aber mit der Umwelt aus?



Was ist z.B. mit Raupen, wie die von diesem hübschen Tagpfauenauge, die den Mais gar nicht schädigen, sondern nur von Wildkräutern nebenan naschen wollen? Werden die auch vergiftet, wenn der Mais seinen Pollen überall verteilt? Auch hier konnten solide Daten für die Unbedenklichkeit gesammelt werden (MTX38).



Es kommt aber natürlich ganz darauf an, was für ein Transgen genau eingesetzt wird. Würde ich jetzt - was weiß ich, die Gene für das Gift des Knollenblätterpilzes in ne Kartoffel einbauen, dann wäre diese Kartoffel natürlich auch giftig.



Aber sind Transgene deshalb automatisch gefährlich? Nein!



Es wäre irrational, sich “aus Prinzip” dieser Technologie zu verschließen. Es kann doch das riesige Potential genutzt und Risiken gleichzeitig ernstgenommen werden.



Es muss beispielsweise geschaut werden, ob sich eine neue Sorte, die besonders schädlingsresistent ist, vielleicht mit nem Wildkraut kreuzen könnte und ein Super-Gewächs entsteht. Denkbar wäre das, vorgekommen ist sowas bisher noch nicht. (MTX30) Untersucht werden sollte das trotzdem.



Es gibt noch mehr Vorbehalte gegenüber Grüner Gentechnik, an sich berechtigte Sorgen, auf die ich hier aber nicht länger eingehe, denn - gibt es auf dieser gesamten Liste irgendein Risiko, das exklusiv für Gentechnik gilt und nicht für andere Methoden der Pflanzenzüchtung? Nein!



Es ist also völlig bananas, die Sicherheit einer neuen Sorte auf Basis ihres Herstellungswegs zu beurteilen, anstatt auf Basis ihrer Eigenschaften.



Wenn ich in eine Pizza beiße, dann verbrenne ich mir den Gaumen. Dabei ist es völlig egal, ob ich die Pizza im Backofen oder in der Mikrowelle gebacken oder sie einfach lange genug in die Sauna gelegt habe. Ob ich mir damit den Gaumen verbrenne, hängt von der Temperatur ab, nicht davon, auf welchem Weg die Pizza erhitzt wurde.



Deshalb gibt es aus der Wissenschaft deutliche Kritik (MTX23):