Nahrungsergänzungsmittel - sinnlos bis gefährlich

02:20 – BfR-Verbrauchermonitor 2021 – https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2022/05/pillen_und_pulver__rund_ein_drittel_der_bevoelkerung_nimmt_jede_woche_vitamine_ueber_nahrungsergaenzungsmittel_ein-291814.html



03:00 – Stiftung Warentest (25.01.23) – https://www.test.de/Nahrungsergaenzungsmittel-fuer-Maenner-5953318-0/



02:36 – Statistisches Bundesamt (01.11.22) – https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2022/PD22_44_p002.html



02:40 – USGS (Stand: Februar 2023) – https://www.usgs.gov/faqs/how-much-gold-has-been-found-world



06:47 – Meng & Scriba (2002), Deutsches Ärzteblatt – https://www.aerzteblatt.de/archiv/33088/Jodversorgung-in-Deutschland-Probleme-und-erforderliche-Massnahmen-Update-2002



06:50 – BfR (09.02.21) – https://www.bfr.bund.de/de/jodversorgung_in_deutschland_wieder_ruecklaeufig___tipps_fuer_eine_gute_jodversorgung-128626.html



07:15 – Bakaloudi et al. (2020), Clin Nutr – https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30656-7/fulltext#secsectitle0055



07:45 – EFSA (10.10.13) – https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/3418#



10:09 – BfR (15.03.21) – https://www.bfr.bund.de/cm/343/hoechstmengenvorschlaege-fuer-magnesium-in-lebensmitteln-inklusive-nahrungsergaenzungsmitteln.pdf



10:28 – Verbraucherzentrale NRW (31.01.23) – https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/wissen/projekt-klartext-nem/marktcheck-magnesiumhaltige-nahrungsergaenzungsmittel-oft-ueberdosiert-13398



10:50 – RKI (17.12.18) – https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Vitamin_D/FAQ11.html



11:00 – BVL (Stand: Februar 2023) – https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/04_NEM/01_NEM_Arzneimittel/NEM_Arzneimittel_node.html



12:20 – EuGH (2007) RS C-319/05 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0319



13:30 – Low et al. (2020), J Psychiatr Res – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31715492/;



EFSA Journal 2011 – https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2011.2241



13:50 – OVG NRW (2021) 13 A 1376/17 – https://openjur.de/u/2380358.html;



OLG Frankfurt (2021) 6 U 2/15 – https://openjur.de/u/2338644.html; VG Braunschweig (2018) 5 A 113/13 – https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=VG%20Braunschweig&Datum=25.04.2018&Aktenzeichen=5%20A%20113%2F13 ; OVG des Saarlandes (2021) 2 A 96/20 – https://openjur.de/u/2336634.html;



VGH BW (2019) 9 S 1668/18 – https://openjur.de/u/2193708.html



KG (2020) 5 U 58/16 – https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=KG&Datum=11.02.2020&Aktenzeichen=5%20U%2058/16



14:45 – Badria (2002), J Med Food – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12495587/



15:18 – Oladi et al. (2014), Spectrochim Acta A – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24878439/



15:40 – BVLa (Stand: Februar 2023) – https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/FAQ/DE/02_Unternehmer/01_Lebensmittel/05_FAQ_Melatonin/01_FAQ_Melatonin_Gericht.html#:~:text=Sie%20kam%20zu%20dem%20Ergebnis,von%20230%20µg%2Fg%20ausgewiesen



15:46 – Paroni et al. (2019), J Food Compos Anal Verde et al. (2022), J Food Compos Anal – https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.05.010



18:20 – § 39a-d AMG – https://www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/__39a.html



19:01 – Europäische Kommission (20.05.20) – https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-05/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-1.pdf



21:40 – BVLb (Stand: Februar 2023) – https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/03_NEM/lm_nahrungsErgMittel_node.html#:~:text=Nahrungsergänzungsmittel%20müssen%20beim%20BVL&text=Nahrungsergänzungsmittel%20müssen%20vor%20der%20Markteinführung,sowie%20an%20das%20BMEL%20weiter.



26:16 – BVL auf Anfrage (01.02.23)



26:40 – BfR (04.12.18) – https://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_nahrungsergaenzungsmitteln-10885.html



27:50 – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Stand: Februar 2023) – https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/sites/default/files/2022-03/22-03-30-zweiseiter-nem.pdf