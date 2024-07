Die nordafrikanische Ameisenart, die sich dort gerade ausbreitet, heißt ein bisschen wie ein Zauberspruch aus Harry Potter: "Tapinoma magnum". Und man könnte tatsächlich meinen, dass diese Ameisen Superkräfte haben: Millionen Krabbeltiere sammeln sich unter Steinplatten und graben sich immer tiefer in den Boden. Und: Die Krabbeltiere machen sich eben auch in Stromkästen breit und beschädigen so Strom- und Internetkabel. Die Stadt Kehl überlegt jetzt, was sie tun kann, um die Ameisenplage in den Griff zu kriegen.