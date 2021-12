Mittags kommen die restlichen Kollegen, die dann bis zur Sendung bleiben. Alle treffen sich zur Mittagssitzung - wegen Corona aber leider nur am Computer. Da wird zuerst über die Sendung vom Vorabend geredet: Was war gut - und was können wir beim nächsten Mal besser machen? Danach geht es um die Frage, welche Themen an diesem Abend in der Sendung sein sollen. Da wird oft ganz schön lange diskutiert, denn natürlich sind nicht immer alle einer Meinung!