Die Registrierung für die Online-Angebote des ZDF ist kostenlos. Sie kann jederzeit gekündigt werden. Das ZDF ist berechtigt, die Aufnahme zur Mitgliedschaft abzulehnen oder die Mitgliedschaft ohne Einhaltung von Fristen auszusetzen oder zu kündigen. Sie haften so lange für die unberechtigte Nutzung von dritter Seite, bis Sie das ZDF per E-Mail an zuschauerservice@zdf.de über die unberechtigte Nutzung informieren und, falls erforderlich, das Passwort ändern.



Das Online-Angebot richtet sich vornehmlich an Erwachsene und solche Jugendliche, die auf Grund ihrer Einsichtsfähigkeit die Regeln, Nutzungsbedingungen und Richtlinien verstehen und anzuwenden wissen. Neben der Achtung und Wahrung der Rechte anderer Nutzer erinnert das ZDF insbesondere daran, dass die eigene Persönlichkeit sowie die Persönlichkeitsrechte anderer dadurch geschützt werden können, dass persönliche Daten nicht oder nur sehr sparsam öffentlich gemacht werden. Weiterhin weist das ZDF darauf hin, dass das Recht auf Anonymität in Anspruch genommen werden kann.