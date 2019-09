Sie wollen ein Video der ZDFmediathek auf Ihrer Website zeigen? Das geht in vielen Fällen sehr einfach. Denn soweit es dem ZDF rechtlich möglich ist, werden die Videos zum so genannten Embedding angeboten. Das Video lässt sich dann im ZDF-Player auf deiner Website abspielen.



Bei Videos, die embedded werden können, befindet sich im orangene Plus-Zeichen das Symbol "<>". Bei Klick darauf, wird der Embed-Code in ihre lokale Zwischenablage kopiert. Es handelt sich bei dem Embed-Code um einen kurzen Abschnitt HTML, den Sie direkt in den Code deiner Website einfügen können.



Das Video wird, solange es in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, auf Ihrer Website im ZDF-Player angezeigt. Das Embedden von Videos der ZDFmediathek ist nur in nicht-kommerziellen Webangeboten zulässig. Die genauen Regeln finden Sie in den Nutzungsbedingungen.