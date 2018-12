Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie sich auf der Website der ZDFmediathek hier ein neues einrichten. Geben Sie dazu die E-Mailadresse ein, mit der Sie sich bei "Mein ZDF" registriert haben und lassen Sie sich einen Link zum Zurücksetzen Ihres aktuellen Passwortes schicken. Schauen Sie nun in Ihr E-Mailpostfach und klicken Sie zum Einrichten eines neuen Passwortes auf den Link in der E-Mail.



Zum Zurücksetzen des Passwortes über die mobilen Apps, HbbTV oder Smart TV (Apple TV, Fire TV, Android TV) empfiehlt es sich die Website zu besuchen und über die "Passwort vergessen"-Funktion am Login (Über "Mein ZDF" > Anmelden) Ihr aktuelles Passwort zurückzusetzen.