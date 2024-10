Springschwanz und Schleimpilz - klingt ein bisschen wie aus einem Fantasybuch. Gibt es aber beide wirklich! Und zu sehen sind sie hier auf einem Bild. Mit diesem Foto gewinnt der 17-jährige Alexis aus Berlin einen weltweit bekannten Fotopreis und darf sich jetzt "Young Wildlife Photographer of the Year 2024" nennen. Das bedeutet übersetzt "Jugend-Naturfotograf des Jahres 2024". Die beiden außerirdisch aussehenden Wesen hat Alexis unter einem Baumstamm in einem Wald in Berlin gefunden. Um das Bild zu schießen, musste er richtig schnell sein, denn Springschwänze können in Sekundenbruchteilen - ja genau - wegspringen. Das Foto hat er super nah aufgenommen und dabei eine besondere Technik verwendet, bei der 36 Bilder kombiniert werden.