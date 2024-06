"Jetzt leg doch mal das Handy weg!" - den Satz kennt ihr bestimmt alle, oder?

Ihr chillt gemütlich an eurem Handy oder Tablet und eure Eltern sagen euch, dass die Bildschirmzeit schon wieder rum ist. Aber am liebsten würdet ihr ja einfach genau so weitermachen.... Allerdings: Das ist tatsächlich gar nicht mal so gut für das Gehirn und unseren Körper.



Gerade deshalb ist es auch wichtig (so nervig es für euch auch manchmal ist), dass Eltern einen Blick auf die Bildschirmzeit haben und auch mal sagen: Schluss jetzt!